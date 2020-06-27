Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti

Merkeze Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde bulunan markete, 24 Haziran gecesi, camını kırarak açtığı kapıdan giren şüpheli, raflardaki sigaraları poşetlere doldurdu. Kasadaki bozuk paraları da alan şüpheli, kırılan camın yere düşmesiyle paniğe kapıldı. Başındaki kapüşonu çıkaran şüpheli, buz dolabından da su alıp, içti. Ardından da marketten ayrıldı.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden market sahibinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden Soner Arlı olduğu tespit edilen şüpheli yapılan takibin ardından dün otomobiliyle birlikte, Bayındır köyü yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan Soner Arlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, şüpheli dolaptaki sigaraları poşete doldurup, dolaptan su alıp içerken görülüyor. Yere düşen kırık cam sesinden de korkuya kapılıyor.

Polis, piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan çalınan sigaraların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.