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Marketçinin sabrı taştı! 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü

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#Taciz#Darp#Dayak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 15:20

Bursa'da bıçakla iş yerine girip rahatsızlık veren alkollü şahsa keser sapı ile cevap veren marketçi çetin ceviz çıktı. Elindeki bıçağa aldırış etmeden şahsa önce çek pas ve ardından keser sapı ile karşılık veren marketçi şahsı kovaladıktan sonra polise ihbarda bulundu.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi sahibi Muammer Alkan (49),'ın 2 yıldır markete musallat oldu dediği B.B. elinde bıçakla dükkana gelerek marketçi Muammer Alkan'a ve arkadaşı Murat Rıza A.'ya hakaret etti. Duruma sinirlenen Alkan, B.B.'yi sözlü şekilde uyararak dükkandan kovdu.

Marketçinin sabrı taştı 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü

Dışarı çıkan B.B., hakaretlere tehditlere devam edince Muammer Alkan, önce markette temizlik için kullandığı çek pas ile B.B.'nin kafasına vurdu. Kafasının kanamasına daha da sinirlenen B.B. bir kez daha markete girince Alkan bu sefer eline geçirdiği keser ile B.B.'yi dışarıya kovaladı.

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Marketçinin sabrı taştı 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü
KESER SAPIYLA DA DÖVDÜ

Hızını alamayınca da önce yere düştü ardından yeniden toparlanıp elindeki keserin sapıyla B.B. ye vurmaya başladı. O anlar marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Keser sapının acısına dayanamayan B.B kaçarak marketten uzaklaştı. Daha sonra polisi arayarak ihbarda bulunan market sahibi Muammer Alkan B.B.'den şikayetçi oldu.

Marketçinin sabrı taştı 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü

Olay sonrası konuşan tekel bayi sahibi Muammer Alkan, “B.B., madde kullanan birisi. Madde kullandıktan sonra da dükkanıma geliyor ve beni rahatsız ediyor. Defalarca uyardım, uyarılarıma cevap vermedi.

Marketçinin sabrı taştı 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü
Son geldiğinde dükkanda arkadaşımla oturuyordum, bize küfür etmeye başladı. Ben yine uyardım, küfür etmeye devam edince ben de sinirlendim ve aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Daha sonra polisi aradım, şikayetçi oldum” dedi.
Marketçinin sabrı taştı 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü

Marketçinin sabrı taştı 2 yıldır dükkana musallat olan adamı çekpas ve keserle dövdü

 

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#Taciz#Darp#Dayak

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