Market sahibini şarj kablosuyla bağlayıp gasp etmişlerdi! Yakalandılar...

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Sancaktepe'de 04 Kasım 2022 günü saat 13.55 sıralarında bir marketten silahlı kişilerin gasp yaptığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine giden polis ekiplerine iş yerindeki paraların iki kişi tarafından gasbedildiğini söyleyen müşteki Abdullah R. "İş yerimde yalnız başınaydım. İçeri iki kişi girdi. Ben onları müşteri sandım. Ancak bir anda kar maskeli olduklarını gördüm. Şahıslardan biri silahını çıkararak beni dükkanımın alt katına götürdü. Telefonun şarj kablosuyla beni bağladı. Bu sırada diğer şüpheli kasaya doğru yönelmişti. Onlar gittikten sonra bağlarımdan kurtulup kasaya baktığımda paraların ve iki adet cep telefonunu gasbedildiğini anladım" dedi. Şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyleyen Abdullah R., kasanın içinde 1700 dolar ile 10 bin lira para olduğunu belirtti.

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GASP ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada markette yaşanan gasp anının kameralar tarafından saniye saniye görüntülendiği tespit edildi. Kamera görüntüleri kullanılarak iş yerinden çıkan iki şüpheli takip edildi. Takip sırasında kimlikleri tespit edilen şüphelilerin olaydan kısa süre sonra Kocaeli iline kaçtığı belirlendi.

KOCAELİ'NDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Kocaeli'nde düzenlenen operasyonla şüpheliler Rahmatullah O.(24) ile Nurullah Y.(18) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte gasbetmiş oldukları iki adet cep telefonu, 1500 dolar ve 2 bin 650 lira para ele geçirildi. Polis operasyonunda şüphelilerin yakalandıkları anları ise polis kamerası görüntüledi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul, gasp Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınan şüphelilerin olayda kullandıkları 9 mm çapında silah da Kartal'da bir adreste ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.