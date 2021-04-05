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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 19:31 | Son Güncelleme:

Market sahibine bıçaklı saldırı

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Market sahibine bıçaklı saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde market sahibi Abdullah Temiz (21), işyerinde tartıştığı Teoman O. (30) tarafından bıçakla yaralandı.

Markete gelen Teoman O. ile işyeri sahibi Abdullah Temiz arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Teoman O., yanında taşıdığı bıçakla Abdullah Temiz'i karnından yaraladı. Temiz, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Teoman O. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Temiz, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli Teoman O. ise polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

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