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Alişan KOYUNCU (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı

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Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, bir marketin çelik kasasını spiral makinesiyle kesip, 87 bin lirayı çalan K.S., yakalandı.

Hırsızlık olayı, 18 Ocak günü Darıca’daki bir markette yaşandı. Gece yarısı markete giren hırsız, çelik kasayı spiral makinesiyle kesip içerisinde bulunan 87 bin lirayı çaldı. Sabah işe gelen market çalışanları, soyulduklarını fark edip, polise haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameraları ile Mobese kayıtlarından şüphelinin sabıka kaydı bulunan K.S. olduğunu belirledi. K.S., İstanbul’daki evine düzenlenen baskınka gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise hırsızlık olayında kullanılan aletler ile marketin kasasından çalınan para ele geçirildi. K.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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