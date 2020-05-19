Market izni kuyruğu

Vatandaşlar dün sabah, saatlerin 10’u göstermesiyle birlikte marketlere, manavlara ve kasaplara adeta akın etti. Marketlerin 10 metrekareye 1 kişiyi kabul etmesi nedeniyle dışarıda kuyruklar oluştu. Saat 16.00’ya kadar süren izin sırasında bazı vatandaşlar, alışveriş heyecanıyla yine sosyal mesafeyi unuttu.

SUİİSTİMAL EDİLDİ

İstanbul Fatih’teki Karagümrük Mahallesi’nde bazı vatandaşların da verilen izni suiistimal ettiği görüldü. Bir grup vatandaş buldukları gölge bir alanda saatlerce sohbet etti. Sohbet sırasında sosyal mesafeyi korumamaları ise dikkatlerden kaçmadı. Sohbet edenlerden biri, gazetecilerin “Neden dışarıdasınız?” sorusuna, “Canım sıkıldı çıktım. Marketlik bir işim de yok keyfime göre” cevabını verdi.