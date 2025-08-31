×
Gündem Haberleri

Market dönüşü kanlı pusu

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Karasu#Mermi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 07:00

Sakarya’da eşi ve çocuğuyla birlikte marketten dönen Ömer Akbay (35), tabancayla başından vurularak öldürüldü. 4 yaşındaki oğlu ise seken mermiyle bacağından yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta dün saat 19.30 sıralarında eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market çıkışı ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay’a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

