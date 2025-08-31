Market dönüşü kanlı pusu

Haberin Devamı

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta dün saat 19.30 sıralarında eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market çıkışı ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay’a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.