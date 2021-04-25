Market cezası
Edirne’de, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı. Kısıtlamada kendi mahallesi dışında araçlarıyla ya da yaya olarak markete gidenlere işlem yapıldı. Ekipler, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
Ayşekadın semtinde oturan ancak Kaleiçi'ne market alışverişi için giden genç, polis ekiplerince durduruldu. Genç, polisin “Nereye gidiyorsun?” sorusuna “Markete” yanıtını verdi. Başka semte veya mahalleye alışveriş için gidemeyeceği, evine en yakın markete gidebileceği hatırlatılan gence cezai işlem uygulandı.
KISITLAMADA ‘TURİSTİM’ YALANI
İstanbul Esenyurt’ta da oturma izinleri olduğu halde turist olduklarını iddia ederek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 kişiye ceza kesildi. İkametgâhı Büyükçekmece’de bulunan ve oturma izni olan yabancı uyruklu kadına, polis ekipleri neden dışarıda olduğunu sordu. “Arkadaşıma para vermeye çıktım. Turistim. Kısıtlama olduğunu bilmiyordum” diyen kadına, polis ekipleri ceza kesti.
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