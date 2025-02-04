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Alışveriş yaptığı markete elindeki poşetle tekrar girince ortalık karıştı

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#İstanbul#Market#Esenyurt
Alışveriş yaptığı markete elindeki poşetle tekrar girince ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:09

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı. Çıkış kapısından tekrardan içeriye girdiğinde ise ortalık karıştı. Çalışanlar aldığı ürünlerin fişini görmek isteyince "Ben hırsız mıyım?" diyerek bağıran kadın sinir krizi geçirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Kim Market'te yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, alışverişini yaparak ürünlerin parasını ödedi. Ardından marketten çıkan kadın, çıkış kapısından tekrar girince ortalık karıştı. Çalışanlar hırsızlık olabileceğinden şüphelenerek poşetteki ürünlerin fişine bakmak istedi. Bu durum karşısında "Ben hırsız mıyım?" diye çığlık atmaya başlayan kadın sinir krizi geçirirken, çevredeki vatandaşlar durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Alışveriş yaptığı markete elindeki poşetle tekrar girince ortalık karıştı

Bölgede esnaf olduğunu söyleyen bir adam ise çalışanların kadına karşı davranışlarına tepki gösterdi ve market çalışanları ile tartışmaya başladı. Dakikalarca süren olay anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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#İstanbul#Market#Esenyurt

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