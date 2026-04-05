Market çalışanını yumrukla yere serdi: İstanbul'daki korkunç olay kamerada

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı iş yerine gelen 2 kişiden şüphelendi. Ardından 2 kişinin yanında beklemeye başladı. Bu sırada 2 kişi bir süre aralarında konuştu.

Şüphelilerden biri yanlarında bekleyen çalışana bir anda yumruk attı. Saldırının ardından 2 şüpheli marketten hızla kaçtı.

ALDIĞI DARBEYLE YERE YIĞILDI

Market çalışanı aldığı darbeyle kafasını önce dondurucuya çarptı ardından da yere yığıldı. 2 şüpheliden birinin çalışana yumruk attığı, çalışanın ise aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 2 kişi kaçtıkları güzergahtaki bir sokakta yakalandı. Yakalanan 2 kişinin yabancı uyruklu İ.N.(22) ve R.S. (17) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. 2 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.