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Market çalışanını darbeden şüpheli yakalandı

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#Bayrampaşa#Market Çalışanı#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 10:31

İstanbul Bayrampaşa'da, alışveriş yaptığı zincir markette tartıştığı kasiyeri darbettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi. Çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme attı daha sonra yumruk atarak yere düşürdü. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli dün yakalanıp polis merkezine götürüldü.

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#Bayrampaşa#Market Çalışanı#Darp

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