Market çalışanını darbeden şüpheli yakalandı

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Olay, 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi. Çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme attı daha sonra yumruk atarak yere düşürdü. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli dün yakalanıp polis merkezine götürüldü.