Market çalışanı, kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti! İşte o anlar...

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Olay, salı günü Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi. Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

TACİZ EDİLDİĞİNİ FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan TACİZ, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.