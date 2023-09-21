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Market çalışanı, kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti! İşte o anlar...

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#Bursa#Market#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 12:53

Bursa'da meydana gelen olay 'bu kadarına da pes' dedirten türden. Zincir marketin şubesinde çalışan R.S. (23), müşteri olarak gelen Y.G.'nin (48) etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Taciz anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, salı günü Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi. Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

Market çalışanı, kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti İşte o anlar...

TACİZ EDİLDİĞİNİ FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

Market çalışanı, kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti İşte o anlar...

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan TACİZ, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

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#Bursa#Market#Taciz

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