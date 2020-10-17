Markar Esayan hayatını kaybetti

Haberi Twitter’dan duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Twitter’dan “AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedavi gören Markar Esayan’ı bir süre önce evinde ziyaret etmiş, Esayan da ziyaret için Erdoğan’a teşekkür etmişti.

5 KİTABI YAYIMLANDI

Markar Esayan, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisans eğitimini yaptı. Agos, Taraf, Yeni Şafak ve Daily Sabah’ta köşe yazan Esayan son olarak Akşam Gazetesi’nde yazıyordu. Markar Esayan’ın yayımlanmış 5 kitabı bulunuyor.

AYDIN, İLKELİ, VİZYONER

Mustafa Şentop: AK Parti İstanbul Milletvekili, değerli arkadaşımız, kıymetli entelektüel, vatansever dostumuz Markar Eseyan’ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Milletimize, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Mevlüt Çavuşoğlu: Çok sevdiğimiz, güzel insan İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan aramızdan ayrıldı. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum.

Süleyman Soylu: Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi. Başımız sağ olsun. Markar Esayan, aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş. Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu.

Fahrettin Altun: Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl ‘iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım’ demişti.

Bedros Şirinoğlu (Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı): İyi niyetli ve vatanseverdi. Hastalıkla mücadele etti ama maalesef hastalık vücudu sardı ve kendisini kaybettik. Cemaat olarak çok üzgünüz. Devletine milletine bağlı bir arkadaştı.