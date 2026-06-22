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Markaların yapay zekâ oyunu

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#Yapay Zeka#Marka Stratejileri#Dijital İçerik
Markaların yapay zekâ oyunu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

İNGİLİZ haber sitesi The Guardian’ın yürüttüğü bir araştırma, markaların sistematik olarak gerçek müşteri deneyimi gibi görünen yapay zekâ içerikleri kullandığını ortaya koydu.

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Gerçek ‘influencer’lar tarafından üretilmiş gibi duran videoların altında “Bu içerik yapay zekâyla üretilmiştir” diye bir uyarı yok. Videoları izleyenlerin büyük çoğunluğu bu nedenle karşısındakini gerçek bir tüketici sanıyor. Guardian’ın haberinde dikkat çeken unsurlardan biri de içerikleri üreten kişilere gizlilik sözleşmesi imzalatılarak yaptıkları işi anlatmalarının yasaklanması.

Tüketici örgütü Which?’in araştırmasına göre insanların yüzde 70’i gösterilen gerçek ve sahte videoları ayırt edemiyor. Sektörün içinden bir isim, bazı büyük markaların paylaştığı içeriğin yüzde 40 ila 60’ının aslında yapay zekâ ürünü olduğunu söylüyor. Markaları bu yola iten asıl sebep para. Birçok ünlünün eski menajeri Clarissa Mansbridge, geleneksel bir profesyonel çekimin markalara 20 bin ila 70 bin dolara mal olduğunu söylüyor. Yapay zekâ bu masrafı sıfırlıyor. Üstelik çok daha fazla içerik üretmek de mümkün.

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#Yapay Zeka#Marka Stratejileri#Dijital İçerik

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