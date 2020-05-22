Marjinal ne demek? Marjinal nedir? Marjinal TDK sözlük anlamı

Marjinal kelimesi, son zamanlarda oldukça fazla kullanılan sözcükler arasında yerini almaktadır. Türk Dil Kurumunda marjinal kelimesinin iki ayrı anlamı bulunmaktadır.

Birinci anlamı; aykırı, ikinci anlamı ise; matematik alanında son birim olması şeklinde olduğu açıklanabilir. Marjinal günlük yaşamda çoğu zaman aykırı manasında kullanılmaktadır.

Kelimenin kökeninin ise Fransızca olduğu söylenebilir. Kelime dilimize Fransızcadaki ''marginal'' sözcüğünden geçmiştir.

MARJİNAL KİMLERE SÖYLENİR?

Marjinal kelimesi önceden de belirtildiği üzere; aykırı olan, sınır ve limitleri zorlayan, sıradanlık taşımayan anlamlarında kullanılmaktadır. Başka insanlardan fiziksel şekilde değişik duran kişilere ''marjinal tip'' benzetmesi yapılabilmektedir. Fakat marjinal, sıradan olmanın ötekileştirildiği bir üslup ile kullanılmamalıdır. Bu yüzden marjinal kelimesi kullanılırken, anlamı bilinerek, doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.