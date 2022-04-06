Mariupol’den tahliyede Türkiye formülü

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Ukrayna’da işgalin 41’inci günü geride kalırken, bombardımanlar yüzünden yerle bir olan Mariupol kentindeki insanların tahliyesi için Kiev yönetimi umutlarını Türkiye’nin girişimine bağladı.

Buça ziyareti sırasında Mariupol’deki durumun çok daha kötü olduğunu ifade eden Zelenski, “Rusya’nın saldırmasından bu yana insani açıdan en büyük dram aslında Mariupol’de yaşanıyor. Orada kalan insanları kurtarmak için tüm yolları deniyoruz. Özellikle Türkiye ile kurtarma operasyonu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ankara ile temas halindeyiz. Önümüzdeki günlerde hatta belki önümüzdeki saatlerde oradaki insanlarımızı kurtarma operasyonunun detayları netleşebilir” diye konuştu. Zelenski, Mariupol’de 80 bine yakın sivilin yanı sıra şehir merkezini savunan Ukrayna ordusundan 3 ila 4 bin askeri de bölgeden canlı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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RUSYA DA OLUMLU

Rusya’nın Mariupol kuşatmasını yöneten General Mihail Mizintsev’den de Türkiye’nin olası operasyonuna yeşil ışık yakan bir açıklama geldi. “Türkiye’nin üstlenebileceği rolden umutluyuz. Ankara’nın, Ukrayna yönetimi üzerinde otoritesini kullanarak Mariupol’deki Ukrayna askerlerinin silah bırakıp şehirden ayrılmalarını sağlayabileceğini umut ediyoruz” diyen General Mizintsev, “5 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ederek Mariupol’de silah bırakan askerlerin (milliyetçi ‘Azov’ birlikleri de dahil) şehirden çıkmalarına izin vermeye hazırız” açıklamasını yaptı.

TAHLİYE DENİZDEN

Türkiye’nin Mariupol’e yapacağı kurtarma operasyonunun deniz yoluyla gerçekleştirileceği düşünülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç gün önce, Ukrayna ve Rusya’yla anlaşarak Mariupol limanına kurtarma gemileri gönderilebileceğini açıklamıştı.





Türkiye’nin kurtarma operasyonun gerekçelerinden biri de bölgede mahsur kalan 100 Türk vatandaşının tahliyesi. Türk Deniz Kuvvetleri’nin kurtarma harekâtı gerçekleştirmek için “TCG İskenderun” nakliye gemisi bulunuyor. Ukrayna’daki askeri uzmanlar bu geminin iki korvet eşliğinde Mariupol limanına güvenlik garantileri altında gönderilebileceği üzerinde duruyor.

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BAKAN AKAR: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ

Mariupol'de 80 binden fazla insanın deniz yoluyla tahliyesi için Moskova ve Kiev yönetimlerinin anlaşması ve güvence vermesi durumunda, Türkiye’nin bu tahliyeyi hemen başlatabilecek şekilde hazır olduğu öğrenildi. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde deniz yoluyla tahliye için her türlü planlama yapıldı. Güvence verilirse, Türkiye’nin hazır tuttuğu gemilerin derhal hareket edeceği belirtildi. Tahliyede ağırlıklı sivil gemilerin kullanılması bekleniyor. Bir kaynak, “Azak Denizi’nde seyrüseferde sorun yok. Çok az dökülen mayınların da yerleri belli” dedi.

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Hulusi Akar ise dün yaptığı açıklamada, “Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz. Başta vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak için Rus ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.





Mariupol kenti, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ilk haftasında kuşatma altına alındı. Moskova yönetiminin ağır saldırı altında tuttuğu kente verdiği önem ise Donbas’taki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığıyla ilgili. 2014 yılında Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden sözde Donetsk Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Mariupol, Rusya’nın askeri hedeflerinde önemli bir yer tutuyor. Rusya lideri Vladimir Putin de işgalin başladığı 24 Şubat tarihindeki açıklamasında 2014 sınırlarının esas alınacağını söylemişti.

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5 BİN SİVİL ÖLDÜ İDDİASI

Rusya’nın bu tutumu Mariupol’ün yerle bir olmasıyla sonuçlandı. 24 Şubat’tan önce 446 bin kişinin yaşadığı şehirde, yerel yönetimin açıklamalarına göre 5 bin civarında sivil hayatını kaybetti. Şehri savunan 20 bin kişilik Ukrayna ordusundan ise 3-4 bin civarında asker kaldı. Şehirdeki altyapı yüzde 90 oranında tahrip edilirken, çok katlı 2 bin 340 bina, 61 bin 200 müstakil ev, 7 hastane, 4 poliklinik, 57 okul, 7 üniversite binası, 70 kreş, 3 doğum hastanesi ve bir tiyatro binası yerle bir edildi. 5 Nisan itibarıyla şehrinden çıkamayan 80 bin civarında sivilin sığınak ve bodrumlarda gizlenmeye devam ettiği tahmin ediliyor.