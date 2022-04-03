‘Mariupol’de denizden tahliye yapabiliriz’

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MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Hulusi Akar, ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getirdi. Akar, “Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir” dedi. Akar, Mariupol’deki tahliyelere yönelik şunları söyledi:

TALEBİMİZİ İLETTİK

“Özellikle Mariupol’deki sivil, yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya’nın Ankara’daki askeri ataşesini Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova’daki askeri ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna’nın Ankara’daki askeri ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu.”

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MAYINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bakan Akar, Karadeniz’de sürüklenen mayınlara yönelik tedbirlerle ilgili ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın avlama gemilerinin, deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Akar, “Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil” dedi.