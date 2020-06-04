Mardinli Markus Kanada yolcusu

Mardin Artuklu’ya bağlı kırsal Eskikale Mahallesi’nde oturan Markus Acar, küçüklüğünden beri bilime ve teknolojiye ilgi gösteriyordu. Öyle ki Mardinli Markus, İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) liseli öğrenciler arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından ilk 20’ye girerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Dar gelirli bir ailenin mensubu olduğu için kazandığı fen lisesine bile köyden şehre yürüyerek gitmek zorunda kalan Acar, okuldan arta kalan zamanında çiftçilik ve bahçıvanlık yapan babasına yardım ediyor. Başarısıyla göz dolduran Mardinli Markus, British Columbia, Toronto, Waterloo ve McMaster üniversitelerinin fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine davet edildi. Tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden yana kullandı.

‘ÇOK GURURLUYUM’

Yurtdışında üniversitede okuma fikrini lise 3'üncü sınıftayken düşündüğünü anlatan Acar, “Böylesine iyi üniversitelerden kabul aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Üniversitelerin kendilerine özel online mülakatları vardı. Kabul edilme sürecinde, katıldığım onca araştırma ve projelerin çok faydası oldu. Masraflar için de gerekli miktarı bulduğumda gönül rahatlığı ile eylül ayında eğitime başlayacağım” dedi.

Bir taraftan Kanada’ya gitme hazırlığı yapan diğer taraftan da üniversite masrafları için ise burs arayışında olan Acar, “Süryani vakıfları başta olmak üzere kurumların yapacağı maddi destek ile eğitimime devam edebileceğim. Yaz döneminde normalde aile bütçesine destekte bulunuyordum. Ama şimdi durum daha da zorlaştı. Hem üniversite, hem yurtdışı, hem aile. Hayırseverlerden destek bekliyorum” diye konuştu.