Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan, öğretmen çocuğu Umut Güzel, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye genelindeki 452 birinci arasında yer aldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Umut Güzel, hayalini kurduğunu söylediği ve ilk sırada yazdığı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti. Güzel, “Bu süreçte hedefim baştan beri Kabataş Lisesi'ydi ve hedefime ulaştım. Herkesin düzenli ve programlı çalışarak hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum.

İleride yurt dışında yazılım mühendisi olmayı hedefliyorum. Bu süreçte bana destek olan aileme, öğretmenlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herhangi bir dershaneye gitmedim. Evde mümkün olduğunca anneme yardım etmeye çalıştım ve boş zamanımı verimli değerlendirdim" dedi.

Haberin Devamı

'GURURLUYUZ, ÇOK MUTLUYUZ'

Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olan babası Halim Güzel ise "Oğlum Umut'un bu başarıyı yakalamasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyiz. İnşallah bütün çocuklar hedeflerine ulaşır. Bu başarıda okul idaremizin ve öğretmen arkadaşlarımızın büyük emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin de aynı başarıyı yakalamasını diliyorum. Gururluyuz ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

‘ÇOK ÇALIŞTI, KARŞILIĞINI ALDI’

Ev hanımı anne Bilge Güzel de oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Oğlumun derece yapması bizim için büyük mutluluk. En büyük hayali Kabataş Lisesi'ydi ve bunu başardı. İnşallah bundan sonraki hedeflerine de ulaşır. Çok çalıştı, çok emek verdi ve karşılığını aldı. Çalışan bütün çocukların başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı