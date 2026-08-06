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Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti

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#LGS#Mardin#Umut Güzel
Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 10:50

Mardin'in Derik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincileri arasında yer alan Derik Cumhuriyet Ortaokulu mezunu Umut Güzel (14), ilk tercihi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti.

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Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan, öğretmen çocuğu Umut Güzel, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye genelindeki 452 birinci arasında yer aldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Umut Güzel, hayalini kurduğunu söylediği ve ilk sırada yazdığı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti. Güzel, “Bu süreçte hedefim baştan beri Kabataş Lisesi'ydi ve hedefime ulaştım. Herkesin düzenli ve programlı çalışarak hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum.

Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti

İleride yurt dışında yazılım mühendisi olmayı hedefliyorum. Bu süreçte bana destek olan aileme, öğretmenlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herhangi bir dershaneye gitmedim. Evde mümkün olduğunca anneme yardım etmeye çalıştım ve boş zamanımı verimli değerlendirdim" dedi.

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Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti

'GURURLUYUZ, ÇOK MUTLUYUZ'

Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olan babası Halim Güzel ise "Oğlum Umut'un bu başarıyı yakalamasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyiz. İnşallah bütün çocuklar hedeflerine ulaşır. Bu başarıda okul idaremizin ve öğretmen arkadaşlarımızın büyük emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin de aynı başarıyı yakalamasını diliyorum. Gururluyuz ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti

‘ÇOK ÇALIŞTI, KARŞILIĞINI ALDI’

Ev hanımı anne Bilge Güzel de oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Oğlumun derece yapması bizim için büyük mutluluk. En büyük hayali Kabataş Lisesi'ydi ve bunu başardı. İnşallah bundan sonraki hedeflerine de ulaşır. Çok çalıştı, çok emek verdi ve karşılığını aldı. Çalışan bütün çocukların başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

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Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti
Mardinli LGS birincisi, ilk tercihi olan okula yerleşti

 

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#LGS#Mardin#Umut Güzel

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