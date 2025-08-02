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Mardin'in sıcağından kaçtılar! Hırçın dalgalar arasında keyif: Görenlerin yürekleri ağzına geldi

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#Mardin#Düzce#Aile
Mardinin sıcağından kaçtılar Hırçın dalgalar arasında keyif: Görenlerin yürekleri ağzına geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 16:45

Mardin'den Düzce'ye gelen Atılmış ailesi, Karadeniz'in hırçın dalgalarına aldırmadan Akçakoca'da denize girdi. Aralarında 10 yaşında çocuklarında bulunduğu ailenin dalgalar arasındaki deniz sefası yürekleri ağızlara getirdi.

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Mardin'de hava sıcaklıkları ise insanları bunaltacak derecelere çıktı. Tatil için Atılmış ailesinin 8 kişilik üyeleri de Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca ilçesine tatile geldi.

Yaklaşık 5 gündür Akçakoca'da tatil yapan aile denizdeki fırtına bir türlü bitmeyince, dalgalı denize girerek serinlemeye çalıştı. En küçüğü 10 yaşında olan Atılmış ailesinin üyeleri Karadeniz'in hırçın dalgalarında denizin tadını çıkartırken, onları gören tatilcilerin yürekleri ağızlara geldi.

Mardinin sıcağından kaçtılar Hırçın dalgalar arasında keyif: Görenlerin yürekleri ağzına geldi

DENİZİN TADINI ÇIKARTTILAR

Ailenin en büyüğü olan Mehmet Atılmış; "Mardin çok sıcak orada bunalıyoruz. Buraya da tatil için geldik. Deniz dalgalı ama Mardin sıcağından iyidir" diye konuştu.

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İlk defa denize gelen 10 yaşındaki Şehmuz Atılmış ise; "Dalgalı ama denizin tadını çıkartıyoruz. İlk defa denize geldim. Dalgalardan korkmuyorum" dedi.

Ailenin büyüklerinden olan Emrah Atılmış ise, "Kardeşlerim ilk defa denize geliyorlar. Eğlenceli geçiyor. Dalgalar var ama hava da çok sıcak" diyerek duygularını ifade etti.

Atılmış ailesinin üyeleri azgın dalgalar arasındaki eğlenceleri görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

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#Mardin#Düzce#Aile

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