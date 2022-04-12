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Mardin'in Midyat ilçesinde toz taşınımından göz gözü görmedi, sürücüler zor anlar yaşadı

#Mardin#Midyat#Toz Taşınımı
Mardinin Midyat ilçesinde toz taşınımından göz gözü görmedi, sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye'nin güneyinden gelen ve 1 haftadır etkisini sürdüren toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1 haftadır etkili olan toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan toz bulutuyla görüş uzaklığının düşmesi sonucu sürücüler, zor anlar yaşadı. Evlerin ve araçların üzeri toz tabakasıyla kaplandı, birçok kişinin de tozdan etkilenmemek için maske taktığı görüldü.

Mardinin Midyat ilçesinde toz taşınımından göz gözü görmedi, sürücüler zor anlar yaşadı

Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bölgede hava sıcaklıklarının 7-10 derece azalmasının beklendiğini belirterek, pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

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Mardin'de toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
daha fazla video içinMardin'de toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Mardinin Midyat ilçesinde toz taşınımından göz gözü görmedi, sürücüler zor anlar yaşadı

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#Mardin#Midyat#Toz Taşınımı

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