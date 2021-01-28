Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inanılmaz görüntüler! Silahlı arazi kavgası dehşeti...

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı.

MAHMUT KILINÇ'IN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Kılınç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

HIZLA GRUBUN ARASINA DALDI, 2 KİŞİYİ EZDİ



Kızıltepe’de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği anlar yer aldı. Grupta bulunanlarda biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişi kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı görüldü.



Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.