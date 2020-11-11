Mardin’in çöpü onların sırtında... Kadrolu eşekler

Sabahın erken saatlerinde, başlarında bir belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00’a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00’ye kadar devam ediyor. İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta tamamlıyor. Mardin’de semer üreten 2 ustadan biri olan Fikri Çiçek, eşeklerin özel bakımları olduğunu ve insanların cefasını çektiğini ifade ederek, “Şu anda belediye eşekleri bütün Mardin’in çöplerini topluyor. Ara sokaklarımıza araba giremiyor. Bizim cefamızı onlar çekiyor. Onların semerlerini biz üretiyoruz. Özel bakımları var. Çünkü o hayvanlar bizim çöplerimizi topluyor” dedi.

‘EMEKLİYE DE AYRILIYORLAR’

Mardinli işinsanı Mehmet Yertum da kendini bildi bileli eşeklerin temizlik işlerinde yardımcı olarak kullanıldığını belirterek, “Belediyenin kadrolu eşekleri bunlar. Belirli bir süre çalıştıktan sonra bunlar belediye tarafından emekliye ayrılıyor. Tüm muharebelerde, tüm savaşlarda en yakın dostlarımız bineklerimizdi. Aslında hayvanlar gerçekten insanlar için en iyi dost, en iyi yardımcıdır. Kıymetlerini bilmek gerekiyor” diye konuştu.