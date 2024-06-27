Mardin’in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları çıktı! İtfaiye ve TOMA'lar sevk edildi

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Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Zınnar Mahallesi’nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine sıçramadan söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Derik ilçesinde de TOKİ konutları ile kırsal Ballı, Koçyiğit, Dumanlı, Kayacık ve Kuşçu mahallelerinde de bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar için itfaiyenin yanı sıra TOMA’lar da sevk edildi. Ballı Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bir ahır yanarken, Mardin ve Mazıdağı’ndan takviye olarak ekiplerin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.

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Midyat ilçesinin kırsal Budaklı Mahallesi’nde de örtü yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri, jandarma ve köylüler müdahale ediyor.

Kızıltepe’de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı yakınlarında da anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı noktalarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Nusaybin ilçesinde de kırsal Sınırtepe mahallesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına ise itfaiye ekipler ve TOMA’larla müdahale sürüyor.