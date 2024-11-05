Mardin’e gitti Türk’e destek verdi

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Ardından açıklamalarda bulunan Özel, “Mardin halkının İradesini tanımayan, Mardin’i seçimlerle alamayan bir akıl, Mardin Belediyesi’ne 3’üncü kez kayyum atamaya kalktı. Burada bu akla devlet aklı diyorsanız, bu akıl kötü bir akıldır, milletin vicdanında bu akla yer yoktur, Memleketim Manisa’da neredeyse yüzyıla yakın bir süredir Manisalılar kimi seçerlerse, o kişi belediye başkanı oluyor. Devlet Bey’in Osmaniye’sinde Osmaniyeliler, belediye başkanlarını seçebiliyorlar. Tayyip Bey’in Rize’sinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk’ün Mardin’inde Mardinliler belediye başkanı seçiyorlar, eğer Tayyip Bey’in aday gösterdiğini seçseler görev yapacak, sizin istediğiniz seçilince kayyum atıyorlar. Hem bir yandan dönüp adına sorun demediğin bir şeye çözüm aradığını iddia edeceksin hem Türkiye’de siyasette barışı kim savunur dendiğinde akla gelen ilk ismin, halkın neredeyse yüzde 60 iradesiyle verdiği kararına desteğine rağmen orada kayyum siyaseti yapacaksın. Ben buradan Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum. Bir cinnet gününü yaşadık ama bugünü burada bırakın, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine gelin geri adım atın. O KHK ile OHAL’de çıkardığınız bu ahlaksız kanundan, bu süreçten vazgeçin.”

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GEÇİT VERMEYECEĞİZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kararların bölgede karşılığının olmadığını savunarak “Söz veriyoruz sizlere, sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, Meclis’te, yaşamın her alanında, emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaşsever, bu kayyumcu zihniyeti inşallah elbirliğiyle göndereceğiz” diye konuştu. ◊ DHA