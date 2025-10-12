×
Mardin'den peş peşe acı haber! Yangın faciasında Bekir'den sonra Merve de hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Yangın
Mardinden peş peşe acı haber Yangın faciasında Bekirden sonra Merve de hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 15:26

Mardin Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Bekir Çeçen'in ardından tedavi altında bulunan 5 yaşındaki Merve Kerse de hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında 5 yaşındaki Bekir Çeçen hayatını kaybetmiş durumları ağır olan 3 kişi Diyarbakır’a sevk edilirken, tedavileri biten 9 kişi ise taburcu edilmişti. Tedavisi devam eden 5 yaşındaki Merve Kerse isi bugün hayatını kaybetti. 

EKİPLER KAPIYI AÇAMADI, DUVAR KIRILDI

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekimg ünü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

 Durumları ağır olan yaralılardan ise önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Tedavileri biten 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

MİNİK BEKİR TOPARAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Bekir Çeçen’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Çeçen’in cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

MERVE DE HAYATA TUTUNAMADI

Bekir Çeçen’in ardından, durumu ağır olan ve Diyarbakır’a sevk edilen yaralılardan Merve Kerse de (5) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Merve’nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

