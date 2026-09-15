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Mardin'den İstanbul'a sevk edilmişti: Boğazına oyuncak kaçan minik Mehmet 20 gün dayanabildi

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#Mardin Kazası#Mehmet Selim Baran#İstanbul Başakşehir Hastanesi
Mardinden İstanbula sevk edilmişti: Boğazına oyuncak kaçan minik Mehmet 20 gün dayanabildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 17:16

Mardin’in Artuklu ilçesinde boğazına oyuncak kaçması sonucu ağır yaralanıp İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Selim Baran (5), doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesi memleketinde toprağa verilecek.

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Olay, 26 Ağustos’ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran’ın cenazesi, Dara Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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#Mardin Kazası#Mehmet Selim Baran#İstanbul Başakşehir Hastanesi

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