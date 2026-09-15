Mardin'den İstanbul'a sevk edilmişti: Boğazına oyuncak kaçan minik Mehmet 20 gün dayanabildi

Mardin’in Artuklu ilçesinde boğazına oyuncak kaçması sonucu ağır yaralanıp İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Selim Baran (5), doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesi memleketinde toprağa verilecek.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, 26 Ağustos’ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran’ın cenazesi, Dara Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.