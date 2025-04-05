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Mardin'deki vahşet! Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Mardin#Nusaybin#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 15:58

Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyaran Ahmet Durak (32) tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Ahmet Durak'ın öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

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Olay, 2 Nisan'da saat 00.10 sıralarında Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.

Mardindeki vahşet Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, BABA OLACAKTI

Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Mardindeki vahşet Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, o sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mardindeki vahşet Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Mardin#Nusaybin#Cinayet

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