×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'deki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 10:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı, evde boğuşma izi olmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı. Korkunç olayla ilgili özel ekip kuruldu.

Haberin Devamı

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardindeki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu


BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mardindeki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERMardinde korkunç olay Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulunduMardin'de korkunç olay! Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulunduHaberi görüntüle

Haberin Devamı

ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

Mardindeki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

Mardindeki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu

Gözden KaçmasınEşi tarafından katledilen kadının kızı konuştu: Anneme sürekli iftira atıyorduEşi tarafından katledilen kadının kızı konuştu: Anneme sürekli iftira atıyorduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Kızıltepe#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!