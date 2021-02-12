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Gündem
Selim KAYA/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Mardin'deki 'Eren-5 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 12 depo imha edildi

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Mardin'deki 'Eren-5 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 12 depo imha edildi
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Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Eren-5 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı 12 depo imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Ömeryan kırsalında komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen 'Eren-5 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu' devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında, farklı noktalarda teröristlerin kullandığı 12 depo tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda ilaç, örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraf ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, diğer malzemeler ve depolar imha edildi.

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