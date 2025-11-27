×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'deki aile katliamında komşu tutuklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Polis
Mardindeki aile katliamında komşu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 06:50

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya’nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tabanca ile birlikte yakalandı. İşlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Mardindeki aile katliamında komşu tutuklandı
Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

Haberin Devamı

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Gözden KaçmasınAsıl mesaj nerede saklıAsıl mesaj nerede saklı?Haberi görüntüle

Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Mardindeki aile katliamında komşu tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN KOMŞU TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı.

Mardindeki aile katliamında komşu tutuklandı
M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı. (DHA)

Haberin Devamı

İlgili haberMardinde korkunç olay Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulunduMardin'de korkunç olay! Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Kızıltepe#Polis

BAKMADAN GEÇME!