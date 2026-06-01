Mardin'de 'yol verme' kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi! Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı

Olay, 28 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35), hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kılınç, bu sabah hayatını kaybetti.

GÖZALTI SAYISI 29 OLDU, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.