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Mardin'de yeni böcek türü keşfedildi! Eski Bakan'ın adını verdiler: İşte nedeni

#Böcek#Nihat Şevket İyriboz#Elazığ
Mardinde yeni böcek türü keşfedildi Eski Bakanın adını verdiler: İşte nedeni

Mardin'in Ömerli ilçesinde yeni bir böcek türü keşfedildi. Böceğe Prof. Dr. Serdar Tezcan'ın önerisiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bitki korumacılarından, zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından ve 1950'lerde Tarım Bakanlığı yapmış merhum Nihat Şevket İyriboz'un adından esinlenilerek 'Phytocoris iyribozi' adı verildi.

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Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Çerçi'nin ortak çalışmasıyla Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde yeni bir böcek türü keşfedildi. Bölgedeki kiraz bahçelerinden topladığı örnekleri inceleyen Prof. Dr. Özgen, yarım kanatlılar takımından, bitki tahtakuruları familyasında yer alan 'Phytocoris' cinsine ait yeni bir tür saptadı.

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Yeni keşfedilen böcek türüne eski Bakanın adını verdilerYeni keşfedilen böcek türüne eski Bakan'ın adını verdilerHaberin Tüm Görselleri

BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLİNMİYOR

Barış Çerçi tarafından tanımlanan türe, Prof. Dr. Serdar Tezcan'ın önerisiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bitki korumacılarından, zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından ve 1950'lerde Tarım Bakanlığı yapmış merhum Nihat Şevket İyriboz'un adı verildi. Yeni türün ismi 'Phytocoris iyribozi' oldu. 'Phytocoris iyribozi' ile ilgili yayın, geçen ay 'Zoology in the Middle East' dergisinde yer aldı. Böcek türünün örneklerinin İzmir'deki Lodos Entomoloji Müzesi'nde (LEMT) saklandığı belirtildi. Yeni türün beslenme davranışları da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.

Mardinde yeni böcek türü keşfedildi Eski Bakanın adını verdiler: İşte nedeni

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'TÜRÜN ERKEĞİ VE DİŞİSİ İZMİR'DE'

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, "Bu yeni bir tür, dünyada ilk defa tespit edildi, Mardin’in Ömerli ilçesinde kiraz bahçelerinde bulundu. Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Türün erkeği ve dişisi İzmir Lodos Entomoloji Müzesi'nde saklanıyor. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi. Bu türün yayını Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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#Böcek#Nihat Şevket İyriboz#Elazığ

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