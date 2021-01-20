Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Midyat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 13 şüpheliyi 3 ay boyunca takibe aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması amacıyla 125 kişilik personelle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.