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MARDİN (İHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

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Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkiinde İpek Yolu üzerinde bulunan Akarsu Kavşağı'nda Muzaffer Yalap yönetimindeki 34 FB 7600 plakalı otomobil ile Hasan Kovan yönetimindeki 34 CHN 926 plakalı otomobil çapıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altın alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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