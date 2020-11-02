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MARDİN (AA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

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Mardin'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.
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Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.

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