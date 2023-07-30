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Mardin'de TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

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#Mardin#Kaza#Trafik Kazası
Mardinde TIRa arkadan çarpan kamyonun sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 13:01

Mardin’de önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan ev eşyası yüklü kamyonun sürücü Sezai Güden (35) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi Aksu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sezai Güden idaresindeki 34 FK 2465 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, önünde seyreden M.M.Ç.(43) idaresindeki 47 KG 276 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Sezai Güden olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.K. (18) ve A.K.(18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sezai Güden’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardinde TIRa arkadan çarpan kamyonun sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

 

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#Mardin#Kaza#Trafik Kazası

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