Mardin'de TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

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Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi Aksu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sezai Güden idaresindeki 34 FK 2465 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, önünde seyreden M.M.Ç.(43) idaresindeki 47 KG 276 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Sezai Güden olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.K. (18) ve A.K.(18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sezai Güden’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.