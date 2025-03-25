Mardin’de TIR, minibüse çarptı! 2 kişi yaralandı

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Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 S 0151 plakalı minibüse, plakası belirlenemeyen TIR çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)