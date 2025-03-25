×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin’de TIR, minibüse çarptı! 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#TIR Kazası#Minibüs Kazası
Mardin’de TIR, minibüse çarptı 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 11:18

Mardin’in Artuklu ilçesinde TIR’ın minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 S 0151 plakalı minibüse, plakası belirlenemeyen TIR çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#TIR Kazası#Minibüs Kazası

BAKMADAN GEÇME!