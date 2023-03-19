Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Trafik#Kaza
Mardinde TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 17:11

MARDİN’in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Özlem Aral (26) öldü, 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğlen saatlerinde Midyat-İdil kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İdil’e seyir halinde olan Hasan Ulutaş yönetiminde 34 LD 9815 plakalı TIR, Midyat’a seyir halinde olan Siraç Aral yönetimindeki 47 AAU 620 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar Özlem Aral, Selamet Aral, Vahice Aral, İshak Aral, Nehir Aral, Hazine Aral, Siraç Aral ve TIR şoförü Hasan Ulutaş ilk müdahalelerinin Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Özlem Aral burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aral’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık