Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu

Silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılan ve 5 yıldır terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T., Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda 17 Temmuzda terör örgütünden kaçarak Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist, Mardin'de gözyaşları içerisinde ailesi ile buluşarak kucaklaştı.