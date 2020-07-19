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MARDİN (İHA)
Haber Giriş: 19.07.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu

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Mardin’de teslim olan terörist ailesi ile buluştu
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Yaklaşık 5 yıldır terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüten terörist, güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Mardin'de ailesi ile buluştu.

Silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılan ve 5 yıldır terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T., Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda 17 Temmuzda terör örgütünden kaçarak Mardin’in Nusaybin ilçesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist, Mardin'de gözyaşları içerisinde ailesi ile buluşarak kucaklaştı.

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