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Nezir GÜNEŞ/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Mardin'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

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Mardin'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
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Mardin'de düzenlenen jandarma operasyonunda, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kapan-1' operasyonları kapsamında sözde 'Gap-Ruha' kırsalında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Uçar Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta yapılan aramada 50 kilo un, 80 kilo ekmek, 15 litre yağ, 30 kilo toz şeker ve çok miktarda yaşam malzemesi ile montaj köpüğü ve 250 metre branda ele geçirilirdi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, diğer malzemeler ve sığınak ise imha edildi.

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