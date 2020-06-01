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MARDİN (AA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alandaki terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ederken, iş birlikçilerine yönelik çalışmalar da sürüyor.

Geçen yıl Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen, turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik bazı adreslere operasyon yapıldı.

Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarına ulaştırdıkları gerekçesiyle H.B, A.Ö, B.Ö, N.D, M.N.D, İ.H.T, A.T, Y.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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