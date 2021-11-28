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Mardin'de terör operasyonu: 45 gözaltı

#Mardin#Terör Operasyonu#PKK/KCK
Mardinde terör operasyonu: 45 gözaltı

Mardin'de PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi; muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri ekiplerince birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği ve iş birliği faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 45 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek ile tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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#Mardin#Terör Operasyonu#PKK/KCK

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