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Mardin’de terör operasyonu: 20 gözaltı

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#Mardin#Terör#Operasyon
Mardin’de terör operasyonu: 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 19:19

Mardin’de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldı. Ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgütle irtibatlı olan, çukur-barikat olaylarında örgüte yardım eden, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında ifade ve teşhis bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve şarjöre takılı fişekler, 2 adet ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 32 adet dolu fişek, 25 adet 7.65 mm çaplı dolu fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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#Mardin#Terör#Operasyon

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