Mardin'de termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.

Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Haberin Devamı