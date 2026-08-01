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Mardin'de termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı

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#Hava Durumu#Mardin#Sıcak Hava
Mardinde termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 15:53

Meteoroloji'nin 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarısı yaptığı Mardin'de, termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasıyla tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sıcaklığın Kızıltepe'de 44 dereceye kadar ulaştığı kentte dışarı çıkmak zorunda kalanlar, parklardaki gölgelik alanlara sığındı.

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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.

Mardinde termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı

Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Mardinde termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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Mardinde termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı

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#Hava Durumu#Mardin#Sıcak Hava

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