Mardin'de termometreler 44 dereceyi gördü; cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji'nin 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarısı yaptığı Mardin'de, termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasıyla tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sıcaklığın Kızıltepe'de 44 dereceye kadar ulaştığı kentte dışarı çıkmak zorunda kalanlar, parklardaki gölgelik alanlara sığındı.
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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.
Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.