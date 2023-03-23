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Mardin'de tarihi dokuyu bozan bina yıkılıyor

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#Mardin#Mardin Tarihi Evleri#Mardin Haberleri
Mardinde tarihi dokuyu bozan bina yıkılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 11:34

Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı binanın yıkım işlemleri devam ediyor.

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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Mardinde tarihi dokuyu bozan bina yıkılıyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarını başlatmıştı.

Mardinde tarihi dokuyu bozan bina yıkılıyor

Mardin'in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

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Mardinde tarihi dokuyu bozan bina yıkılıyor

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#Mardin#Mardin Tarihi Evleri#Mardin Haberleri

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