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Mardin'de şüpheli ölüm: 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

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#Mardin Cinayeti#Gülizar Albayrak#Artuklu
Mardinde şüpheli ölüm: 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 13:36

Mardin'in Artuklu ilçesinde evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan 17 yaşındaki Gülizar Albayrak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak, eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Mardinde şüpheli ölüm: 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi.

Mardinde şüpheli ölüm: 17 yaşındaki Gülizar evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mardin Cinayeti#Gülizar Albayrak#Artuklu

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