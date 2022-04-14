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Mardin’de sulanan araziler buz tuttu

#Mardin#Mazıdağı#Arazi
Mardin’de sulanan araziler buz tuttu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu.

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Mazıdağı ilçesinde Nisan ayında hava sıcaklığı eksilere düşmesiyle sulanan ekinler buz tuttu. Sabah saatlerinde tarlalarında çalışmak için giden çiftçiler, karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arpa ve buğday ekili arazilerin üstünü buzdan beyaz örtü ile kaplandı.

Mardin’de sulanan araziler buz tuttu

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nden çiftçilik yapan Siraç Abi, son birkaç gündür havaların çok soğuk olduğunu söyledi.

Abi, "ilkbahar mevsimindeyiz. Yağmur yağışının olmamasından dolayı ekinlerimizi sulamaya başladık. Bu sabah araziye geldiğimizde şok bir görüntü ile karşılaştık. İlkbaharı beklerken kış geri döndü. Buz tutan ekinlerimiz zarar görecek" dedi.

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Mardin’de sulanan araziler buz tuttu

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#Mardin#Mazıdağı#Arazi

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