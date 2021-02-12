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Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Mardin'de, şubat ayında bahar havası

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Mardin'de, şubat ayında bahar havası
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MARDİN'de, şubat ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi halk, park ve bahçeleri doldurdu.

Mardin'de hava sıcaklığının şubatta 14 dereceye kadar çıkması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, park ve bahçelere akın etti. Kimi çocuğuyla kimi eşiyle kimi de arkadaşları ile sosyal mesafeye uygun otururken, kısıtlama öncesi olmasına rağmen çarşı ve pazar yerlerinde yoğunluk gözlenmedi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de yoğunluğun olduğu park ve bahçelerde denetimlerini sıklaştırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyanlara ise teşekkür edildi. Mardinliler de uygulama yapan ekiplere teşekkür ederek, kurallara uyulması halinde salgının sona ereceğini vurguladı. 

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