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Mardin'de sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

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#Mardin#Kızıltepe#Kavga
Mardinde sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 00:15

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan taşlı, sopalı kavga, yaralıların götürüldüğü hastanede de devam etti. Kavgada 8 kişi yaralanırken, hastanede çıkan ikinci kavgaya müdahale eden ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tarafların yakınları da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada karşılaşan taraflar arasında ikinci kez arbede yaşandı. Hastane polisi ile jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. 9 kişi gözaltına alınırken, çevik kuvvet polisleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardinde sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

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#Mardin#Kızıltepe#Kavga

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